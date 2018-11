Geen Nobelprijs Literatuur: nog een lid van Zweedse Academie neemt ontslag

Een lid van de Zweedse Academie, de instelling die de Nobelprijs voor de Literatuur toekent, heeft woensdag aangekondigd dat ze ontslag neemt, hoewel ze pas vorig jaar lid werd van de instelling. Jayne Svenungsson, hoogleraar in de theologie aan de universiteit van Lund, nam haar zetel in december 2017 in, net toen bij de Academie een diep geschil ontstond over een schandaal rond grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Al verscheidene andere mensen zijn uit het achttien leden tellende orgaan gestapt. Deze herfst werden drie nieuwe leden gekozen. Door het geschil besliste de Academie de uitreiking van de Nobelprijs 2018 voor literatuur uit te stellen.

“Ik vertrek op dit scharniermoment want ik wou mezelf verzekeren van het voortbestaan en de toekomst van de Academie door deel te nemen aan recente stemmingen voor nieuwe leden”, verklaarde Svenungsson.

Het conflict ging over de omgang met beschuldigingen van seksueel wangedrag en belangenvermenging. Centraal staat Jean-Claude Arnault, die getrouwd is met een lid van de Academie, Katarina Frostenson. Arnault, een vooraanstaande figuur in de cultuurwereld van Stockholm, werd in oktober tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld wegens verkrachting. Hij ontkent en ging in beroep tegen het vonnis.

Svenungsson stemde eerder dit jaar tegen het wegsturen van Frostenson, die tijdelijk een stap opzij zette. Svenungsson kijkt er naar uit weer voltijds aan de universiteit te werken, “waar mijn capaciteiten naar mijn gevoel beter gebruikt kunnen worden”.