Clement gaat tegen Besiktas niet rekenen, Ndongala vol vertrouwen: “Voor zulke wedstrijden ben ik voetballer”

Genk - Racing Genk kijkt donderdag op de vierde speeldag van de Europa League in eigen huis Besiktas in de ogen. De Limburgers, groepsleider met zes punten, kunnen mits winst een grote stap zetten richting kwalificatie voor de zestiende finales. “Maar wij zijn een ploeg die wil voetballen, niet een die rekent”, verklaarde Genk-trainer Philippe Clement woensdag op een persmoment in de Luminus Arena.

“We willen de wedstrijd gewoon winnen, met die ingesteldheid beginnen we aan het duel”, stak Clement van wal. “Met allerlei rekenkundige scenario’s houden we geen rekening, want dat helpt op het veld toch niet. Als we Besiktas kloppen zetten we inderdaad een grote stap richting kwalificatie, maar we zijn er nog niet. We recupereerden goed van de topper van afgelopen weekend tegen Club Brugge (1-1). Ik zag op training frisse jongens en vrees de vermoeidheid niet.”

Foto: Photo News

Genk maakte twee weken geleden indruk in Istanboel. De Belgische competitieleider diende de Turken een verdiende 2-4 thuisnederlaag toe. Nu kan Besiktas wel opnieuw rekenen op Pepe en Ryan Babel. De beenharde Portugese verdediger en Nederlandse goalgetter waren er in Istanboel niet bij. “Ik verwacht daarom ook een sterker Besiktas”, vertelde de Genkse coach. “Ik weet niet of Besiktas ons twee weken geleden wat onderschatte, maar dat zal nu zeker niet meer het geval zijn. Maar aan ons om de sterke punten van de tegenstander lam te leggen. En wij gaan zoals altijd van ons eigen spel uit.”

De Limburgers kunnen nog altijd geen beroep doen op Leandro Trossard, die na een blessure aan zijn terugkeer timmert. Sander Berge, er net als Trossard in Turkije niet bij, is wel weer inzetbaar. “Leandro heeft twee dagen met de groep getraind maar is nog niet wedstrijdfit”, legde de T1 uit. “Dat is normaal, omdat hij toch even out was. Sander is medisch gezien klaar om negentig minuten te spelen. Maar dat betekent niet dat hij automatisch start. Ik moet de knopen nog doorhakken.”

Dieumerci Ndongala komt dit seizoen aan de oppervlakte bij Racing Genk. De 27-jarige flankaanvaller wil met de Limburgers, donderdag op de vierde speeldag van de Europa League tegen Besiktas, een stap zetten richting kwalificatie voor de zestiende finales.

Ndongala brak enkele seizoenen terug bij Charleroi door, maar latere passages bij AA Gent en Standard draaiden niet uit op een succes. In januari streek hij op huurbasis neer in de Luminus Arena, waarna Genk hem in de zomer definitief overnam. Dit seizoen is Ndongala, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, al goed voor in totaal vijf goals.

Foto: Photo News

“Ik hoop bij Genk zo veel mogelijk progressie te boeken”, vertelde Ndongala woensdag op een persmoment in de Luminus Arena. “Elke kans die ik van de coach krijg, wil ik grijpen. Ik wil de ploeg helpen om het dit seizoen zo goed mogelijk te doen, in de Belgische competitie maar zeker ook in de Europa League. We willen ons plaatsen voor de volgende ronde, en ik voel me klaar. De trainer kan op me rekenen waar hij me nodig heeft. Uiteraard als flankaanvaller maar evengoed als tweede spits.”

Tijdens de wedstrijd in Istanboel twee weken geleden, die Genk met ruime 2-4 won, speelde Ndongala de negentig minuten. De eenmalige Congolese international scoorde de derde Limburgse treffer. Nu zal de aanvaller wel moeten opboksen tegen Pepe. De genadeloze verdediger was er in Turkije niet bij. “Pepe heeft een enorm palmares, en iedereen kent zijn kwaliteiten”, verklaarde Ndongala. “Maar dat geldt ook voor die andere centrale verdediger, Domagoj Vida, en die was er in Istanboel wel bij toen we wonnen. We kijken vooral naar onszelf en onze manier van voetballen. We hebben veel zin in de partij, want voor dit soort duels en tegenstanders voetbal je.”

In de andere partij in groep I, een Scandinavisch onderonsje, ontvangt Malmö in Zweden de Noren van Sarpsborg. Beide teams volgen in de groep achter leider Genk (6 punten) met vier punten. Besiktas is momenteel laatste met drie eenheden.