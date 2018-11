KAART. Een avondje op café in eigen dorp wordt alsmaar moeilijker, hoeveel blijven er bij jou nog over?

Het is een trend in zowat alle Vlaamse gemeenten: de laatste jaren verdwijnen alsmaar meer cafés. In Antwerpen halveerde het aantal cafés zelfs in de laatste 22 jaar, net als in Gent, Hasselt en zelfs studentenstad Leuven. Maar hoe is het nu met het aantal cafés in jouw gemeente gesteld?

29.860 cafés waren er midden de jaren 90 nog te vinden in Vlaanderen. Een kleine kwarteeuw later blijven er daar nog 14.920 van over. Een halvering. Het typisch Vlaamse dorpscafé blijkt het daarbij zelfs nog het moeilijkst te hebben. “Jammer, want de dood van het dorpscafé is ook vaak de dood van het dorp”, vertelt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen in onze weekendbijlage NU.

Bekijk op onderstaande kaart hoe erg het in jouw dorp gesteld is met de cafés.

Hoe erg het ook gesteld is met de hoeveelheid dorpscafés, wij dragen ze nog altijd een warm hart toe. Daarom gaan we ook dit jaar met Het Nieuwsblad op zoek naar het Beste Café van Vlaanderen. Bekijk hier hoe je je stem uitbrengt!