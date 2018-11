Open VLD zwijgt als vermoord over gouverneurskwestie in Vlaams Parlement

Het verwachte verbale duel over de gouverneurssaga in het Vlaams parlement, bleef woensdagnamiddag uit. Open VLD had laten uitschijnen brandhout te zullen maken van de procedure, maar bleef oorverdovend stil. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois is er geen enkele rechtsgrond om de procedure stop te zetten of over te doen.

Met de terugtrekking van Carina Van Cauter (Open VLD) als kandidaat-gouverneur in Oost-Vlaanderen, bereikte de ‘gouverneurssaga’ gisterenavond een orgelpunt. De impasse is compleet, want de liberalen zijn niet van plan om (snel) akkoord te gaan met een andere kandidaat. Stadsambtenaar Wim Leermans, die een N-VA-etiket wordt aangemeten, haalde de beste scores maar volgens Open VLD is de procedure ‘kaduuk’.

Als dit hele ‘triestige schouwspel’ één ding aantoont volgens de Vlaamse oppositiepartijen, is het wel dat de eenheid binnen de Vlaamse meerderheid nu helemaal zoek is. Zo zeiden ze woensdagmiddag unisono in het parlement. "Deze Vlaamse regering gaat collectief naar de vernieling en sleurt in haar val 15 geschikte kandidaten mee", aldus Kurt De Loor (SP.A) - niet toevallig uit het Oost-Vlaamse Zottegem. "Dat is doodjammer voor de provincie én voor degene die uiteindelijk wél zal worden aangesteld als gouverneur."

"Volgens het boekje"

Groen-parlementslid Bjorn Rzoska noemde de heisa een "voedingsbodem voor de antipolitiek", maar vond wel dat de regering "terecht" vasthoudt aan de procedure. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet alvast over dat laatste geen greintje twijfel bestaan. "De procedure stopzetten of opnieuw doen kan niét", aldus Bourgeois. "Alles is volgens het boekje verlopen, als we ingrijpen in de procedure zetten we de deur open voor zaken bij de Raad van State."

Hij benadrukte nogmaals dat de Vlaamse regering op 23 maart het volledige competentieprofiel heeft besproken en goedgekeurd, waarin zowel waardegebonden als vaktechnische criteria werden vastgelegd. Het onafhankelijke bureau heeft geen rangschikking gemaakt, zei Bourgeois, dat moest ook niet want het is aan de regering om de meest geschikte kandidaat uit de lijst te selecteren.

"Alleen als de regering geen enkele van de 15, intussen 13, overgebleven kandidaten geschikt zou bevinden, dan moet er een nieuwe procedure komen. Maar dat scenario is wat mij betreft niet aan de orde", besloot de minister-president, die er met klem aan toevoegde dat hij namens de hele Vlaamse regering sprak en spreekt. "Het is geen geheim dat er op dit moment geen consensus is binnen de regering, ik hoop dat de gemoederen wat bedaren en we na verloop van tijd hieruit kunnen geraken."

Sneer naar liberalen

Opvallend: de Open VLD-fractie onder leiding van Mechels burgemeester Bart Somers hield de lippen stijf op elkaar. De partij had gisteren laten uitschijnen dat ze in het parlement zou aantonen dat de procedure rammelt en dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de boel verknoeid heeft, maar deed dat uiteindelijk niet. Meer nog: de fractie deed helemaal niets, en dat merkte ook Bjorn Rzoska op.

"Collega’s van Open VLD, ik vind het onvoorstelbaar dat jullie toeteren in de media, maar hier - waar het debat gevoerd moet worden - onder de banken kruipen", sneerde hij. "Dit parlement verdient beter." Om zijn betoog af te sluiten citeerde Rzoska uit "een boekje dat de liberalen beter ook eens zouden lezen": de tweede Burgermanifesten van oud-premier Guy Verhofstadt. "Verhofstadt pleit in dat boekje voor geen politieke benoemingen, geen cumul tussen politieke mandaten, geen cliëntelisme, verrijking of nepotisme. Voilà."

Hoe het verder gaat, blijft evenwel hoogst onduidelijk. Vroeg of laat zal de regering wel landen, vermoedde Bourgeois, "wellicht op een vrijdag (de dag van de ministerraad, red.)." Maar wanneer precies, kon hij niet zeggen. De SP.A diende een resolutie in om een sleutelrol te geven aan het Vlaams parlement bij toekomstige benoemingen van provinciegouverneurs.