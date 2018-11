Deze Jenga-toren met zwembaden siert straks Los Angeles

Als alles volgens plan verloopt, verrijst binnen enkele jaren deze opvallende toren met verschillende uitstekende zwembaden in het centrum Los Angeles.

De buren zijn alvast gewaarschuwd voor wateroverlast. In downtown Los Angeles wordt binnenkort deze 53 verdiepingen tellende toren opgetrokken, ontworpen uit glas en staal, en met niet één maar tientallen uitstekende zwembaden.

Wat op de lager gelegen verdiepingen nog een balkon is, breidt met het stijgen steeds verder uit en wordt zo op de bovenste verdiepingen enkele keren zelfs een zwembad met glazen bodem. ‘Met dit design vieren we onze fantastische klimaat’, aldus de bouwmeesters.

Het ontwerp van Arquitectonica kan ofwel worden ingericht als een hotel ofwel als een woontoren met appartementen.

De moderne toren zou zich netjes tussen twee bestaande gebouwen op Pershing Square nestelen, het is een van de vele nieuwbouwprojecten in de buurt. De werken zouden starten in 2020, de verwachte oplevering van de toren is voorzien voor 2023.