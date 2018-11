Staking Bpost: vakbonden en directie donderdag weer rond de tafel

De vakbonden en directie bij Bpost gaan donderdag weer overleggen. Dat meldt het bedrijf. De directie hoopt tot een definitief akkoord te komen “binnen de volgende dagen”, zodat de dienstverlening hernomen kan worden. Er is dinsdagavond een meerdaagse staking begonnen bij het postbedrijf.

LEES OOK. Bpost gaat 5 (of 10) dagen staken: wat met mijn brieven en pakjes? En wat als ik daardoor een rekening te laat betaal?

“We begrijpen dat er ongerustheid is binnen het bedrijf en we willen daar aandachtig naar luisteren, maar de impact van de staking is zwaar voor onze klanten en de burgers”, zegt CEO Koen Van Gerven. “Het is dus essentieel dat we de onderhandelingen verderzetten om te landen tot een goed akkoord voor alle partners, een akkoord dat zowel positief is voor onze medewerkers als voor onze klanten.”