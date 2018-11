Monaco reageert fors op arrestatie van voorzitter Rybolovlev: “Hij heeft geen euro achtergehouden”

Brussel - AS Monaco heeft woensdagnamiddag in een persbericht geen twijfel laten bestaan over haar steun aan voorzitter Dmytry Rybolovlev. De Monegasken ontkennen in alle talen de berichtgeving van het Franse opinieblad Mediapart, dat schreef dat Rybolovlev bij de transfer van Kylian Mbappé naar PSG geld in eigen zak zou hebben gestoken. De Rus werd dinsdagavond in hechtenis geplaatst in verband met een corruptiezaak.

“De voorzitter heeft geen euro uit de kassa van de club gehaald na het afronden van de transfer van Kylian Mbappé”, opende de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli, die dinsdagavond op de vierde speeldag van de Champions League in eigen huis nog zwaar verloor van Club Brugge (0-4).

“Dmytry Rybolovlev heeft bijna 335 miljoen euro in de club geïnvesteerd sinds zijn komst. Daarmee financierde hij transfers, lonen van spelers en schulden. In elk seizoen onder zijn leiding had de club financiële verliezen te verwerken en telkens paste de voorzitter, geheel in zijn rol als eigenaar, de schulden bij. Van bovengenoemde 335 miljoen euro ging 182 miljoen euro naar het opvullen van schulden eind juni 2017.”

“Dmytry Rybolovlev heeft persoonlijk geen centiem gerecupereerd uit de club, niet van de transfer van Mbappé, niet van eender welke geldstroom binnen de club”, besloten de Monegasken, die “alle legale middelen bestuderen om hun rechten te doen gelden”.

Monaco-voorzitter Dmytry Rybolovlev werd dinsdagavond, enkele uren voor de aftrap van Monaco-Club Brugge, gearresteerd zijn voor zijn vermeende rol in een corruptiezaak.

