Donald Trump waarschuwt Democraten voor machtsspelletjes na midterm-verkiezingen VS

President Donald Trump heeft de Democratische Partij op Twitter gewaarschuwd voor machtsspelletjes. De Democraten veroverden bij de midterm-verkiezingen van dinsdag opnieuw een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis). De Republikeinen behouden hun meerderheid in de Senaat (hogerhuis).

“Als de Democraten denken dat ze belastinggeld zullen verkwisten door ons te laten onderzoeken op het niveau van het Huis, dan zullen wij genoodzaakt zijn om te overwegen om ook hen te onderzoeken voor al de lekken van geheime informatie en veel andere dingen, op het niveau van de Senaat. Dat spelletje kunnen wij ook spelen”, aldus het staatshoofd.

Nu de Democraten aan zet zijn in het lagerhuis kunnen ze in principe een afzettingsprocedure tegen Trump - waartoe ze al geruime tijd oproepen - inleiden, maar die heeft weinig kans op slagen. De impeachment moet met een tweederdemeerderheid goedgekeurd worden en ook de Senaat moet zich erover buigen. De Democraten in het huis kunnen Trump een zijn medewerkers wel het vuur aan de schenen leggen door hen onaangename taken op te leggen of bepaalde eisen te stellen.

Zo willen ze al geruime tijd dat de president zijn belastingaangiften openbaar maakt. Daarnaast zouden ze ook dieper kunnen spitten in de banden tussen Trumps campagneteam en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Speciaal aanklager Robert Mueller werkt daarover aan een rapport, Trump zelf spreekt van een “heksenjacht”.