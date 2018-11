Waarom Genk hele tribune vrijmaakt en eigen abonnees zelfs verhuist voor club die geen fans meeneemt

Racing Genk zal donderdagavond voor de Europa League-match tegen het Turkse Besiktas (18u55) de hele Noordtribune van de Luminus Arena vrijmaken voor bezoekende fans. De eigen abonnees moeten daardoor verkassen naar een andere plek in het stadion. Nochtans neemt Besiktas officieel gezien… helemaal geen fans mee. “We begrijpen de kritiek op onze aanpak, alleen was er volgens ons geen beter alternatief”, klinkt het bij Racing Genk.

Het is een vreemd verhaal, de tweede thuiswedstrijd van Racing Genk in de Europa League tegen de Turkse topclub Besiktas. Van de Europese voetbalbond UEFA moeten de Limburgers standaard tickets ter beschikking stellen voor het bezoekende team, maar vanuit Turkije volgde al snel de mededeling dat Besiktas helemaal geen kaarten wilde. Uitzonderlijk, want normaal gezien wil elke club zijn fans de kans gunnen een Europese uitwedstrijd mee te pikken.

Foto: Photo News

Besiktas heeft echter een goede reden om dat niet te doen. De Turken hebben immers geen al te beste reputatie als het op hun fans aankomt. Begin 2017 liep het helemaal mis in de Europa League-wedstrijd op het veld van Lyon. De hoger gezeten fans van Besiktas bekogelden de thuissupporters met projectielen en vuurwerk. Tientallen fans vluchtten het veld op, een paar lokale heethoofden gingen de vechtpartij aan. De Europese voetbalbond kon niet lachen met het verhaal en sprak een zware straf uit. Naast een boete van 100.000 euro mag Besiktas niet meer meedoen in Europa bij de eerstvolgende misstap van hun fans.

Het trucje van de Turken

Sindsdien weigert de Turkse topclub nog bezoekende kaartjes op te vragen voor Europese uitwedstrijden. Slim bekeken, want op die manier kan de club niet langer de schuld krijgen voor het wangedrag van de eigen supporters. Officieel gezien zijn er immers geen Besiktas-fans aanwezig in het stadion. Alleen is de realiteit anders: Besiktas heeft fans over de hele wereld, en voor veel van hen is een Europese uitwedstrijd een schaarse kans om hun club eens in het echt aan het werk te zien.

Foto: AFP

Dus mengen de Turken zich bij gebrek aan bezoekersvak gewoon tussen de thuisfans. Begin oktober stonden zo maar liefst 1.500 Besiktas-fans in de vakken van de thuisfans bij de Europa League-match in het Zweedse Malmö. Het probleem is dat de stewards bij het binnengaan van het stadion natuurlijk maar moeilijk aan iemands gezicht kunnen aflezen voor welke club hij of zij supportert.

Abonnees moeten verkassen

In Genk riskeerden ze een nog veel grotere overspoeling door de grote Turkse gemeenschap in Limburg. Duizenden Besiktas-fans dreigden zich tussen de thuissupporters te mengen.

Foto: JEFFREY GAENS

Een gevaarlijke situatie gezien de twijfelachtige reputatie van de Besiktas-fans, en dus besloot Racing Genk op eigen houtje een vak voor de bezoekende fans in te richten. Op die manier zouden de supporters van beide clubs toch gescheiden zijn. Enig probleem: de vraag van de Besiktas-fans was zo groot dat de hele Noordtribune vrijgemaakt moest worden. Abonnees die daar een plekje hadden, moeten verkassen naar elders in het stadion.

Genk: “Er was geen beter alternatief”

Een beslissing die niet bepaald in goede aarde viel bij de supporters van de Limburgers. “We willen ons oprecht verontschuldigen bij deze groep supporters”, vertelt Algemeen Directeur Erik Gerits van Racing Genk bij Het Belang van Limburg. “Wij begrijpen de kritiek op onze aanpak, alleen was er volgens ons geen beter alternatief. Dit was geen fijne beslissing om te nemen en we zijn er ons ook van bewust dat we naar hen sneller hadden moeten communiceren.”

Foto: JEFFREY GAENS

Dat ze in Genk zeer verveeld zitten met het dossier, is wel duidelijk. “Ik heb het er persoonlijk moeilijk mee gehad dat er zo veel leugens en onwaarheden verschenen zijn op sociale media”, aldus Gerits. “We zouden al meteen begonnen zijn met tickets te verkopen aan de meest vermaarde Besiktas-fans over heel Europa. Terwijl we net proberen om die mensen buiten het stadion te houden én zelfs geen enkele Besiktas-fan uit de lokale Turkse gemeenschap op dit moment al over een ticket beschikt.”

Er zijn nog steeds kaarten te koop voor het duel tussen Racing Genk en Besiktas. De Limburgers imponeerden twee weken geleden met een straffe 2-4 zege op het veld van de Turkse topclub. Daardoor staan ze met zes op negen aan de leiding in groep I van de Europa League.