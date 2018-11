“Te weinig geld bij”: Macedonische reist naar België om voor zieke schoondochter te zorgen maar wordt prompt teruggestuurd

Roeselare - Mirvet, een 55-jarige Macedonische vrouw, wacht in het transitcentrum van Steenokkerzeel om terug naar huis te worden gestuurd. Ze was hier aangekomen om voor haar zieke schoondochter te zorgen. Maar omdat ze niet kon bewijzen dat ze genoeg geld bij had om voor zichzelf te zorgen, mag ze het land niet in.

Drie uur lang heeft Selmani Besaert (31) uit Roeselare dinsdagavond gewacht op de luchthaven van Charleroi. Zijn schoonmoeder was daar rond 21 u. geland en zou voor een tweetal maanden in ons land blijven om voor haar zieke schoondochter, de vrouw van Selmani, te zorgen. “Dat gaat zo bij ons”, zegt hij.

Maar toen ze om middernacht het luchthavengebouw nog altijd niet verlaten had, klampte hij een politieman aan. Die moest zelf informeren en vertelde hem even later dat ze het land niet in mocht en zou overgebracht worden naar het transitcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Met het oog op repatriëring.

“De uitleg die ik kreeg was dat ze niet genoeg geld bij had. Maar mijn schoonmoeder had 400 euro bij. Ze had niet meer geld nodig want ze zou bij ons verblijven om voor mijn vrouw te zorgen terwijl ik gaan werken was”, zegt Besaert.

Selmani Besaert is razend omdat zijn schoonmoeder het land niet in mag Foto: tg

“De wet is de wet”, klinkt het bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Bij de grenscontrole was gebleken dat de vrouw niet beantwoordde aan één van de binnenkomstvoorwaarden, namelijk voldoende geld op zak hebben. De wet bepaalt dat dat 45 euro per dag is voor wie bij vrienden of familie verblijft”, klinkt het.

Volgens Besaert vergeten ze hoe laag een maandloon ginder is. “Bovendien heeft ze hier geen geld nodig. Ze eet en slaapt bij ons.” Maar dat telt niet volgens DVZ.

Ook mama met baby teruggestuurd

Het is volgens de Dienst Vreemdelingenzaken overigens niet de eerste keer dat buitenlanders worden teruggestuurd wegens onvoldoende geld. Een Servische toeriste die met haar negen maanden oude baby naar België was afgereisd, mocht eind september ons land ook niet binnen en moest nog vier dagen wachten vooraleer ze met haar baby naar huis terug mocht. Dat werd toen groot uitgesmeerd in de pers in Servië en Montenegro.

De vrouw was op 16 september vanuit Podgorica naar Zaventem gevlogen, voor een vijftiendaags bezoek aan haar broer, die in Nederland woont. Ze had maar 300 euro op zak. Te weinig volgens de wet. “Ze had haar reis maar beter moeten voorbereiden, dan had ze dat geweten”, zei Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken toen.

Mirvet, de 55-jarige vrouw uit Macedonië die dinsdag werd tegengehouden aan de grenscontrole, zit nu in het transitcentrum 127bis in Steenokkerzeel en zal zondag normaal gezien terug naar Macedonië worden gestuurd.