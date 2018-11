Veertien jaar na zijn dood geeft succesauteur Stieg Larsson grootste geheim prijs: “We zijn heel optimistisch dat de moord op de Zweedse premier eindelijk opgelost kan worden”

Ga na wat de populairste exportproducten van Zweden zijn en je kan naast Ikea, Volvo en Spotify niet om Stieg Larsson heen. Miljoenen boeken verkocht de eigenzinnige man, nota bene zonder dat hij het zelf wist. Alsof dat nog niet gek genoeg was, is er nu een nóg straffere postume stoot van Larsson: een doorbraak in de 32 jaar oude moord op de Zweedse premier Olof Palme. Met dank aan een man die zich op de verborgen archieven van Larsson stortte, en niet meer losliet. “Eerst was de Zweedse politie sceptisch, nu is ze bijna enthousiast.”