Trump wil Democratische Nancy Pelosi als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden: “Ze verdient het”

Nadat de Democraten dinsdag bij de midterms de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroverd hebben, wordt verwacht dat Pelosi voorgedragen zal worden als voorzitter. Ze zit meer dan dertig jaar in het Huis en was van 2007 tot 2011 al eens voorzitter. Daarna nam de Republikein John Boehner die functie van haar over na de verkiezingsnederlaag van de Democraten tijdens de Congresverkiezingen van 2010.

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor!