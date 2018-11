Honderden buffels verdrinken op de vlucht voor leeuwen in Namibië

In het noordoosten van Namibië zijn dinsdagnacht ongeveer 500 buffels in een rivier verdronken nadat de dieren op hol waren geslagen na een aanval van leeuwen. Dat heeft het Namibische ministerie van Milieu woensdag gezegd.

De kudde probeerde de Chobe-rivier tussen Botswana en Namibië over te steken toen de dieren werden aangevallen door leeuwen. Omdat de oversteek erg smal was, hadden de buffels de grootste moeite om aan hun aanvallers te ontsnappen. Er ontstond paniek en in de daaropvolgende stormloop werden heel wat runderen vertrappeld waarna ze verdronken. Hoeveel dieren precies omkwamen is niet geweten.

Zowel in Namibië als in Botswana leeft een grote populatie buffels. Ze houden zich meestal op in grote kuddes van wel honderden dieren.