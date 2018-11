Een automobiliste heeft in Nedersaksen per ongeluk haar echtgenoot overreden. De 71-jarige overleed nog op de plaats van het ongeval in het district Nienburg, aldus de politie.

De 70-jarige vrouw wilde haar man ’s middags eigenlijk ophalen. Ze had echter haar achter de wagen staande man in de autoluwe straat bij het achteruit rijden over het hoofd gezien. Alle hulp kwam voor hem te laat. Zijn echtgenote was in shock.