Belg Chris Dercon komt aan hoofd te staan van Grand Palais in Parijs

Lier - De Belg Chris Dercon wordt op 1 januari de voorzitter van de tentoonstellingshal Grand Palais in het centrum van Parijs. De benoeming van de 60-jarige Lierenaar werd woensdag goedgekeurd door de Franse ministerraad.

Dercon was door het Franse ministerie van Cultuur voorgedragen als het nieuwe hoofd van de grote tentoonstellingshal aan de Champs-Élysées, die jaarlijks ongeveer 2 miljoen bezoekers over de vloer krijgt.

De Belgische kunsthistoricus had eerder al zijn sporen verdiend bij het Museum Bojmans van Beuningen (BVB) in Rotterdam, het Haus der Kunst in München en de Tate Modern in Londen.

In 2017 kwam hij aan het hoofd te staan van de Volksbühne in Berlijn, maar daar stapte hij na minder dan een jaar dienst al op. Dercons korte en woelige periode als intendant werd er overschaduwd door veel kritiek, die zelfs al voor zijn officiële indiensttreding was uitgebroken.