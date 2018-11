Jongen (10) kijkt al maanden uit naar voetbalmatch, maar wordt met geweld buitengegooid uit stadion

Het had een heerlijk avondje moeten worden voor de 10-jarige Guus uit Nederland, die woensdag naar de wedstrijd Tottenham Hotspur-PSV mocht gaan kijken. Maar de avond eindigde al snel in mineur, toen het kind en zijn vader Peter Dansen bruut buiten werden gegooid uit het Wembley Stadion. “Ik heb hem nog nooit zo hard zien huilen”, vertelt zijn vader aangeslagen.

Guus keek al maanden uit naar het tripje dat hij met een vriendje en zijn vader zou maken naar Londen. De tienjarige jongen is immers een grote fan van de Eindhovense voetbalclub en kon niet wachten tot hij zijn idolen zag spelen in de Champions Leaguewedstrijd. Speciaal voor de gelegenheid haalde hij dan ook zijn eigen PSV-truitje boven, klaar om te genieten van een geweldig spektakel.

Maar zover kwam het niet. Toen de twee kinderen en de 38-jarige vader in het uitvak aankwamen, werden ze bruusk tegengehouden door een Engelse suppoost. “Die had een streepje rood gezien onder Guus zijn jas”, getuigt moeder Kirsten van Duren aan verschillende Nederlandse media. Het kon de opzichter niets schelen of het ging om een kind of niet, hij wees hen bruusk de deur. Zijn vader probeerde de zaak nog te redden door te zeggen dat Guus zijn jas wel zou aanhouden, maar hun tickets werden onverbiddelijk in twee gescheurd.

Mineur

Het jongetje was enorm geschrokken door het geweld en het onbegrip. Hij was nochtans zo blij geweest dat ze na de loting toch nog tickets hadden kunnen krijgen via de officiële website van Tottenham. Maar door zijn favoriete truitje werd zijn droom aan diggelen geslagen. “We zijn het stadion uitgezet met geweld! Ik heb hem nog nooit zo hard zien huilen”, reageert vader Peter boos op zijn sociale media. De schuld legt hij bij de thuisploeg. “Klasse Tottenham Hotspurs, dank Wembley! Een ervaring die we helaas niet snel zullen vergeten.”

Vastbesloten om Guus zijn trip niet te vergallen, besloot Peter om zijn zoon toch nog wat plezier te gunnen. Samen gingen ze in een bar met lotgenoten toch nog op groot scherm kijken naar de wedstrijd. Helaas eindigde ook die in mineur: na twee late tegengoals eindigde de match met 2-1.