Opgepast: Anderlecht speelt al om 16u50 in Europa League

Donderdag neemt Anderlecht het op tegen het Turkse topteam Fenerbahçe in de Europa League. De kans is echter groot dat veel Belgische fans op zijn minst een deel van de match zullen moeten missen. De aftrap is namelijk al voorzien om 16u50.

Aanvankelijk had de partij tussen Fenerbahçe en Anderlecht in groep D van de Europa League pas om 21 uur moeten beginnen, net zoals Dinamo Zagreb-Spartak Trnava uit dezelfde groep.

In Turkije is echter besloten wintertijd af te schaffen, waardoor het daar twee uur later is dan bij ons. Om de wedstrijd niet pas om 23 uur plaatselijke tijd te laten starten en de partij ook niet in het vaarwater te laten komen van de wedstrijden die om 18u55 gespeeld worden, werd daarom dan maar besloten de match om 16u50 aan te vatten.

Programma Belgische ploegen in Europa League op donderdag:

16.50 Fenerbahçe-Anderlecht

18.55 Genk-Besiktas

18.55 Krasnodar-Standard