Herstemming nodig in Mississippi: zetels in Amerikaanse Senaat zullen pas eind november verdeeld zijn

Na de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten zal pas ten vroegste eind november alle nieuwe senatoren bekend zijn. In de staat Mississippi komt er op 27 november een herstemming, aangezien geen van de kandidaten een absolute meerderheid haalde. In Florida heeft de Democraat Bill Nelson al aangekondigd dat hij een hertelling van de stemmen zal eisen. Daarnaast ligt de race nog open in twee andere staten.