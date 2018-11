Het (nog) onbekende toptalent: fans van Arsenal worden gek door 18-jarige die even vaak scoorde als Lewandowski

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Reiss Nelson, de 18-jarige flankaanvaller van Hoffenheim en Arsenal.

De voetbaltalenten schieten als paddenstoelen uit de grond in het Verenigd Koninkrijk. Denk maar aan Harry Wilson of Jadon Sancho. Maar dat zijn niet de enige die momenteel furore maken. Net als Sancho maakt ook Reiss Nelson momenteel naam en faam in de Bundesliga. De amper 18-jarige flankaanvaller werd door Arsenal uitgeleend aan Hoffenheim, en met succes!

Nelson zit na zes optredens en 317 minuten in de Bundesliga al aan vijf doelpunten. Goed voor eentje om de 63 minuten dus. De Engelsman maakte zijn eerste al na 14 minuten in zijn debuut tegen het Fortuna Düsseldorf van Benito Raman en Dodi Lukebakio. Hoffenheim startte wisselvallig aan het seizoen, maar won zijn laatste drie competitiewedstrijden. Nelson was daarin goed voor drie goals en een assist.

Geen wonder dus dat hij door de Bundesliga werd genomineerd voor de prijs van ‘rookie’ (nieuwkomer) van de maand oktober:

Is @ReissNelson9 your #BLRookie of the Month for October? Vote now https://t.co/9TPcKfP0MR#DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/3fuTCZ8mQN — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 7 november 2018

“Muzikant”

Nelson heeft dit seizoen evenveel doelpunten gescoord als Robert Lewandowski. Straf voor een kerel die geboren werd op 10 december 1999. “Hij heeft enorm veel potentieel”, aldus Hoffenheim-trainer Julian Nagelsmann. “Hij is geweldig in één-op-één-situaties. Voor jonge spelers als hem draait het om op een gezonde manier te groeien. Zoals een muzikant. Een hit zorgt even voor brood op de blank, maar je wil meer dan dat. Je wil stabiliteit voor een lange periode, liefst voor zo’n vijftien jaar.”

“Als je een topspeler wil zijn zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Arjen Robben moet je minstens een decennium top presteren. Nelson moet dus hard gaan werken nu”, klinkt het bij Nagelsmann.

Reiss Nelson's first six shots on target in the Bundesliga:







Another goal for the Arsenal loanee. pic.twitter.com/QdkM4KntnI — Squawka Football (@Squawka) 3 november 2018

“Ik hou meer en meer van de Bundesliga”, aldus Nelson zelf. “Er spelen heel wat topverdedigers. Ik wil die volgende stap in mijn carrière zetten, dus koos ik voor deze uitdaging. Ik ben gelukkig, ik speel en scoor. Op het einde van de dag ben ik wel een speler van Arsenal. Ik doe mijn job hier, daarna zullen we wel zien waar het voetbal mij gaat brengen.”

In tegenstelling tot Sancho werd Nelson nog niet opgeroepen voor het A-elftal van Engeland, maar van concurrentie is geen sprake. “Nee, hij is een vriend van mij. Het gaat niet om de competitie. Over dat hij scoort en ik scoor. Ik wil gewoon spelen, hij wil gewoon spelen. Hopelijk spelen we ooit samen!”