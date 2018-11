Trump maakt zich kwaad op journalist op persconferentie: “CNN moet zich schamen dat jij voor hen werkt”

Donald Trump heeft een euforische persconferentie gegeven na de tussentijdse verkiezingen van woensdag. De Amerikaanse president reikte de hand naar de Democraten, maar waarschuwde hen ook voor mogelijke onderzoeken in de toekomst. Tijdens de vragenronde maakte hij zich kwaad op een journalist en haalde hij de term “fake news” weer boven.

Toen journalisten na de speech van Trump (waarover hieronder meer) de kans kregen om vragen te stellen, liep het bijna uit de hand. Trump snauwde CNN-journalist Jim Acosta, met wie het al meermaals botste, af nadat die meerdere keren geprobeerd had om een antwoord te krijgen op zijn vraag. “Je moet mij het land laten besturen. Jij leidt CNN. Als je dat beter zou doen, zou je wel meer kijkers hebben.”

Acosta bleef proberen, waarop een vrouw zijn micro probeerde af te nemen. “Je beurt is voorbij, geef de micro aan hem”, zei Trump eerst, waarna hij echt kwaad werd. “CNN moet zich schamen dat jij voor hen werkt, je bent zo onbeschoft”, zei hij onder meer. “Je bent een onbeleefd persoon. Je mag mensen niet behandelen zoals jij doet.”

Een andere reporter probeerde het nog op te nemen voor de man, maar Trump was ook daar snel met een antwoord. “Ik ben ook geen fan van jou, hoor.” Acosta bleef praten, waarop de president het woord opnieuw tot hem richtte. “Als je ‘fake news’ brengt, zoals CNN vaak doet, ben je de vijand van het volk.”

Trump maakt zich kwaad op journalist op persconferentie. Video: Het Nieuwsblad

“Blauwe golf tegengehouden”

Volgens de Amerikaanse president daagt zijn partij de geschiedenis uit door de meerderheid in de Senaat te versterken en een grotere winst van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden tegen te houden.

“Met een krachtige campagne hebben we de blauwe golf tegengehouden waarover werd gesproken”, aldus Trump. Zijn partijgenoten die het niet hebben gehaald, hebben zijn beleid niet voldoende gesteund, zei de president. Hij verwees naar kandidaten als Mike Coffman en Mia Love. “Mia Love heeft mijn geen liefde gegeven en ze heeft verloren. Het spijt me, Mia”, stelde de president. Hij erkende het verlies in het Huis van Afgevaardigden, maar benadrukte dat de Republikeinen het beter hebben gedaan dan verwacht.

“De kiezers hebben de Democraten in de Senaat gestraft voor hun houding in de hoorzittingen van Kavanaugh”, verklaarde hij nog, verwijzend naar de recente strijd rond de benoeming van een rechter van het Hooggerechtshof.

Toch sprak hij de hoop uit om samen te kunnen werken met de Democraten in het Congres. Hij riep de twee partijen op om de “partijgeest opzij te zetten” om een gemeenschappelijke grond te vinden. “Hopelijk kunnen we volgend jaar blijven samenwerken voor het Amerikaanse volk. Er zijn veel geweldige dingen die we samen kunnen doen”, aldus Trump. Hij verwees naar handel, infrastructuur, de verlaging van de gezondheidskosten en de muur aan de grens met Mexico als zaken waar er samenwerking mogelijk is. “De Democraten kunnen naar ons komen” met voorstellen “en we zullen erover onderhandelen”. “Misschien volgt er een deal, maar misschien ook niet”, klonk het.

Hij waarschuwde zijn politieke tegenstanders ook dat de “mooie tweeledige situatie” uit elkaar kan vallen als ze hun krachten bundelen in het Huis van Afgevaardigden om een onderzoek naar het Witte Huis te starten.

2020

Op vraag van een journalist blikte Trump al vooruit naar de presidentsverkiezingen in 2020. Op de vraag of hij Mike Pence opnieuw als running mate naast zich zou willen, zei de Republikein dat hij het hem nog niet had gevraagd, maar dat hij dat wel hoopte. Hij vroeg het Pence, die tijdens de persconferentie in het publiek zat, dan maar meteen. Waarop Pence opstond en knikte.