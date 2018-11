Het is gebeurd: Thibaut Courtois start nu ook in de Champions League bij Real Madrid

Het heeft een tijdje geduurd maar Thibaut Courtois speelt vanavond zijn eerste Champions League-wedstrijd voor Real Madrid. Onze nationale nummer één krijgt van interim-coach Santiago Solari de voorkeur op Keylor Navas.

Tot nu toe was het voor Courtois altijd toekijken in het kampioenenbal. Navas stond in de eerste drie groepswedstrijden telkens onder de lat: thuis tegen Roma, uit bij CSKA Moskou en thuis tegen Viktoria Plzen. Die wedstrijden leverden zes punten op en twee tegendoelpunten.

Courtois was de vaste doelman in La Liga maar de rollen lijken nu veranderd nadat Julen Lopetegui ontslagen werd. Solari lijkt nu resoluut de kaart van Courtois te trekken aangezien onze landgenoot nu ook in de Champions League de nummer één is. Althans voor de uitmatch bij Viktoria Plzen.