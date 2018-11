Theo Francken: “Ik dien consequent een klacht in bij doodsbedreigingen”

“Ik dien consequent een klacht in bij doodsbedreigingen. De straf die de rechtbank van Leuven heeft uitgesproken, is een krachtig signaal.” Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) woensdagavond vanuit Washington D.C. aan Belga.

Theo Francken was nog niet op de hoogte van de veroordeling. “De doodsbedreiging heeft me vorig jaar bereikt via een anoniem mailadres en onder een valse naam. Vandaag is het een koud kunstje voor de politie om het IP-adres te achterhalen. Mensen zouden toch beter tweemaal nadenken. De man gebruikte extreemrechtse en heel schunnige taal. Tot wat dat kan leiden, hebben we in Nederland gezien.”

“Er zijn grenzen die je niet overschrijdt. Een doodsbedreiging aan mijn adres of dat van mijn kinderen is er zo een. Ik dien dan consequent een klacht in. Ik krijg wel vaker doodsbedreigingen. Momenteel heb ik bij nog een vijftal zaken lopen die in onderzoek zijn bij de politie van Lubbeek en het parket in Leuven.”

Samuel V. (46) werd woensdag veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. Een belager uit zijn woonplaats Lubbeek kreeg in mei 2017 opschorting voor een soortgelijke doodsbedreiging.

“Het is bij mijn weten de eerste keer dat een effectieve straf wordt uitgesproken. Dat is het bewijs dat de politie en het gerecht dit ernstig nemen. Ik ben tevreden met de duidelijke lijn en het consequente optreden van Justitie. Zowel extreemrechtse als extreemlinkse doodsbedreigers moeten gestraft worden.”