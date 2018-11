Spelers Besiktas strijken neer in Limburg: fans wachtten urenlang, politie “massaal” aanwezig

Maasmechelen -

De spelers van de Turkse ploeg Besiktas, donderdag tegenstander van KRC Genk in de Europa League, logeren in het Terhills Hotel in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Woensdagnamiddag troepten tientallen Limburgse supporters samen aan het hotel bij Connecterra. Ze stonden urenlang te wachten om een glimp op te vangen van de sterspelers van Besiktas. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) was met een viertal manschappen aanwezig om alles in goede banen te leiden.