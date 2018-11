CHAMPIONS LEAGUE. AS Roma ontdoet zich van lastige Russen, Valencia zet Man United onder druk

Na de triomf van Club Brugge werd er ook woensdag gewoon weer gevoetbald in de Champions League, met eerst twee wedstrijden om 18u55. De winnaars: AS Roma en Valencia.

AS Roma moest op bezoek bij CSKA in Moskou en deed dat met onder andere Justin Kluivert in de basis. Het was echter verdediger Konstantinos Manolas die al na vier minuten de score opende voor de Giallorossi. Maar CSKA was een te duchten tegenstander, ondanks de 3-0-nederlaag in Rome, en kwam vlak na rust langszij via Arnór Sigurdsson. Niet veel later kreeg Hördur Magnússon echter zijn tweede gele kaart en daarvan profiteerde Lorenzo Pellegrini om de 1-2-eindstand op het bord te zetten.

In de stand in Groep G leidt Roma momenteel met 9 punten uit vier wedstrijden. CSKA telt 4 punten, twee minder dan Real Madrid dat op bezoek gaat bij Viktoria Plzen.

Foto: AFP

In Groep H heeft Valencia een uitstekende zaak gedaan. Met Michy Batshuayi 90 minuten op de bank wonnen de Spanjaarden met 3-1 tegen Young Boys Bern. Santi Mina scoorde twee keer voor rust, tussendoor had Roger Assale de Zwitserse bezoekers even hoop gegeven. Carlos Soler zorgde in de 56ste minuut voor de eindstand in het Mestalla.

In de stand wipt Valencia met 5 punten over Man United naar de tweede plaats. De Red Devils staan voor een zware opdracht op bezoek bij groepsleider Juventus.