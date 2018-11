Trump duwt Jef Sessions naar de uitgang: minister dient ontslag in

Jeff Sessions neemt ontslag als minister van Justitie. Hij lag al geruime tijd overhoop met president Donald Trump, die hem woensdag gevraagd heeft om een stap opzij te zetten.

De 71-jarige Jeff Sessions was sinds 2017 minister van Justitie onder president Trump. De relatie tussen de twee was al vanaf dag één erg moeilijk omdat Trump van Sessions verwachtte dat hij het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen vanuit zijn bevoegdheid als minister snel een halt zou toeroepen. Sessions heeft dat altijd geweigerd, wat uitmondde in een zelden geziene publieke oorlog tussen een president en een van zijn belangrijkste ministers.

Na de tussentijdse verkiezingen van woensdag werd Trump op een persconferentie nog gevraagd naar de toekomst van Sessions, zonder hem bij naam te noemen. De president liet niet in zijn kaarten kijken en zei dat alles mogelijk was. Niet veel later gaf de justitieminister zijn ontslagbrief af aan stafchef John Kelly. “Dear mister President, op uw vraag dien ik mijn ontslag in”, staat erin te lezen.

Zijn plaats als minister wordt tijdelijk ingenomen door Matthew Whitaker, de stafchef van Sessions. Dat meldt Donald Trump op Twitter. “We zijn verheugd, hij zal ons land uitstekend dienen”, aldus de president. “We bedanken Jeff Sessions voor zijn diensten en wensen hem het beste. Een permanente vervanger zal op een later tijdstip aangeduid worden.”

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

Trump zegt al maandenlang dat hij eraan dacht om Sessions te vervangen, maar dat werd hem afgeraden omdat het een negatieve impact zou hebben op de tussentijdse verkiezingen die eraan zaten te komen. Een grote verrassing was het dan ook niet dat Trump Sessions net na die verkiezingen naar de uitgang duwde.