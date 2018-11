Balls & Glory sleept prestigieuze prijs in de wacht: “Hier ben ik heel fier op”

Wim Ballieu mag een prijs bij op zijn schouw zetten. Zijn restaurant en foodtruck Balls & Glory heeft de prestigieuze Mercuriusprijs gewonnen, waardoor het een jaar lang de titel ‘winkelconcept van het jaar’ mag dragen. “Ik ben heel fier op deze prijs”, zegt Ballieu.

Balls & Glory werd door Comeos, de federatie voor handel en diensten die de Mercuriusprijs al dertig jaar uitreikt, gelauwerd omdat de restaurant en foodtruck klaar is voor de grote doorbraak. “De jury koos dit jaar voor ondernemerschap van bij ons”, zegt juryvoorzitter en professor Gino Van Ossel, “en voor een model dat eerst de thuismarkt en dan de wereld kan veroveren.”

Het concept van Wim Ballieu zet in op de trend ‘dagschotel 2.0’: een snelle maar kwalitatieve, authentieke en duurzame hap, zowel voor vleeseters als voor vegetariërs als veganisten. “Na een aantal trial en errors is het model nu klaar voor de grote doorbraak. Balls & Glory heeft het perfecte evenwicht gevonden tussen de behoeftes van de klant en de noden van de ondernemer. Het bedrijfsmodel met centrale keuken laat toe op een efficiënte en winstgevende manier met een witte kassa te werken. Het is een concept dat schaalbaar tot een keten kan worden uitgerold”, aldus Van Ossel.Die woorden klinken als muziek in de oren van Ballieu. “Ik ben heel fier op deze prijs. We zien deze erkenning als een waardering voor de horecasector in zijn totaliteit: horeca is retail op zijn best, een mooie mix van product, service en beleving.”De tweede en derde prijs gingen naar Thuiszorgwinkel en Elektro Van Assche.