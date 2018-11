Ze liep naakt over een voetbalveld, maar dat was nog maar het begin voor ‘Striptease Foxy’: “Nu in De Kuip!”

Afgelopen weekend ging ze viraal op het wereldwijde web met een video van haar naakte wandel over het veld tijdens de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC in de Nederlandse Tweede Divisie. Maar de streakhonger van de Rotterdamse stripster ‘Striptease Foxy’ is nog niet gestild: “Nu in de Kuip!”

Voor wie de intussen beruchte beelden gemist heeft, hier zijn ze:

Er werd aanvankelijk gedacht dat de vrouw een grote fan was van de thuisploeg en daarom zin had om dat op een aparte manier te tonen. Maar wat pas later bekend werd, is dat ‘Striptease Foxy’ ingehuurd werd door een supportersclub van Rijnsburgse Boys.

“Het was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik een voetbalwedstrijd heb bezocht”, reageerde de 30-jarige Nederlandse bij het Algemeen Dagblad. “Ik heb vlak voordat ik op moest nog een stukje van de wedstrijd kunnen zien. Erg leuk om een keertje mee te maken. Ik zat op de tribune, in een lange warme jas. Of ik het koud had? Van dat rennen over zo’n voetbalveld krijg je het warm. Ik heb na de streakact nog wat warms gedronken en ben daarna doorgegaan naar mijn volgende opdracht. Normaal zijn dat stripteaseacts, maar dit was een zeer welkome afwisseling. Zeker voor herhaling vatbaar.”

Komend weekend in De Kuip van Feyenoord? “Als ze me vragen, doe ik het”, aldus de Rotterdamse.