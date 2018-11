Jury voor proces tegen drugsbaas El Chapo eindelijk samengesteld

De jury voor het proces tegen de voormalige Mexicaanse drugsbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán is eindelijk samengesteld. De openbare aanklager en de verdediging hebben woensdag in de rechtbank in New York zeven vrouwen en vijf mannen als gezworenen gekozen. Dat meldden de Amerikaanse media.

Vier vrouwen en twee mannen zitten op de reservebank. Uit veiligheidsoverwegingen zullen de juryleden anoniem over het lot van Guzmán beslissen. Tientallen potentiële juryleden werden sinds maandag in de rechtbank in de New Yorkse wijk Brooklyn ondervraagd.

Pleidooien

Komende dinsdag zal het proces met de openingspleidooien beginnen. De Amerikaanse Justitie beschuldigt El Chapo onder andere van drugshandel, witwasprakrijken en het aanvoeren van een criminele organisatie, het Mexicaanse drugskartel Sinaloa. Hij zou tonnen cocaïne en heroïne de VS hebben binnengesmokkeld en daarmee miljarden hebben verdiend. Bovendien zou de 61-jarige gangster verantwoordelijk zijn voor een 3.000-tal moorden.

Guzmán, de ooit machtigste drugshandelaar ter wereld, zit sinds zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in januari 2017 in een streng beveiligde gevangenis in New York, nadat hij eerder al twee keer was ontsnapt. Hij riskeert levenslang. De doodstraf is na een akkoord tussen Mexico en de VS uitgesloten.

Het proces zal volgens rechter Brian Cogan enkele maanden duren.