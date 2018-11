Hij deed alsof ze vermist waren, maar vermoordde zijn vrouw en kindjes: nu redt diens moeder zijn leven

De 33-jarige Christopher Watts is schuldig bevonden aan de moord op zijn zwangere vrouw Shanann (34) en hun twee dochtertjes Bella (4) en Celeste (3). Hij pleitte “schuldig”, zodat hij een doodstraf kon ontlopen. Het was de moeder van Shanann, die de rechter overtuigde om zijn leven te sparen.

Heel de Verenigde Staten keek vol medelijden toe, toen een zenuwachtige vader in augustus live een wanhopige oproep deed op televisie. Zijn zwangere vrouw en kindjes waren vermist, zei hij met een strakke blik. “Toen ik thuiskwam, trof ik niemand aan”, vertelde hij in een emotioneel interview met NBC. “Het leek wel een spookstad. Het voelt op dit moment onwezenlijk. Het is alsof ik in een nachtmerrie zit waaruit ik niet kan ontwaken. Ze betekenen alles voor mij.”

In zijn verklaring aan de politie vertelde hij dat zijn vrouw vorige maandag omstreeks 2 uur ’s nachts was thuisgekomen van een zakenreis. Enkele uren later, rond 5 uur, zou hij haar verteld hebben dat hij wilde scheiden. Daarop volgde een “zeer emotioneel” gesprek tussen Christopher en Shanann. Een halfuur later vertrok hij dan maar naar zijn werk. Of dat was toch wat hij in eerste instantie aan de politie had verteld.

Maar al snel beseften de speurders dat er veel meer aan de hand was. Amper een dag na de oproep sloegen de speurders de man echter zelf in de boeien. Een experte in lichaamstaal, Judi James, had de politie immers ingelicht: zijn boodschap was niet oprecht. “Hij probeerde de hele tijd zijn schuldgevoelens te verdrukken, wat een ongeoefende kijker ongetwijfeld ontging”, zei James aan De BBC.

Verstopt in olievaten

Zijn motief is nog steeds een vraagteken. Foto: rr

Op 15 augustus vond de politie het lichaam van Shanann, op het terrein van de olieraffinaderij van Anadarko waar Watts werkte. Na een verdere speurtocht vonden ze ook de lijkjes van Bella en Celeste. De twee kleuters waren in olievaten gedumpt, zodat de stank van ontbinding niet ontdekt zou worden.

Watts beweerde eerst nog dat het allemaal de schuld van zijn vrouw was. Hij beweerde dat hij kort na het emotionele gesprek naar beneden ging en op de babymonitor zag hoe Shanann haar jongste dochtertje Celeste (3) probeerde te wurgen. Op dat moment lag Bella (4) al blauw aangelopen op het bed. Daarop zou hij naar eigen zeggen woedend geworden zijn en zijn vrouw gewurgd hebben.

Maar ook dat kon niet kloppen, zo bleek uit de autopsie. Celeste en Bella waren als eersten dood. Waarom is nog steeds onduidelijk.

“Schuldig”

Om zijn eigen vel te redden, pleitte Watts schuldig aan drie moorden (want in de Amerikaanse staat Coldorado telt een ongeboren kind juridisch gezien niet mee, red.). Zo wilde hij voorkomen dat justitie hem milder gezind zou zijn en hij geen doodstraf zou krijgen.

Maar dat was niet wat de rechter overtuigde, het was de moeder van Shanann die het leven van de moordenaar redde. Sandra Rzucek wil zich niet tot zijn niveau verlagen en hoopt dat hij lang zal moeten leren leven met zijn gruwelijke daden. “Hij vermoordde mijn dochter en twee kleindochters. Ik wil niet hetzelfde doen en een einde aan zijn leven maken”, zei Rzucek aan de openbare aanklager.

Het vonnis zal worden uitgesproken op 19 november.