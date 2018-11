Geen fout en geen schwalbe, wél een penalty: blunder ten voordele van Manchester City gaat viraal

Geen Kevin De Bruyne of Vincent Kompany bij Manchester City in de Champions League. De Citizens stonden toch al snel 2-0 voor tegen Shakhtar Donetsk, maar dat was niet zonder controverse.

David Silva deed al na 13 minuten de netten trillen in het Etihad Stadium. Tien minuten later stond de 2-0 op het bord. Raheem Sterling versierde een strafschop en Gabriel Jesus faalde niet vanaf elf meter.

De fase deed echter heel wat stof opwaaien. Uit de herhaling bleek namelijk duidelijk dat Sterling domweg in de grond stampte en zo zichzelf ten val bracht in de zestien. Verdediger Mykola Matviyenko was wel in de buurt maar raakte de Engelsman niet. Geen fout dus, maar eigenlijk ook geen schwalbe. En toch legde scheidsrechter Viktor Kassai de bal op de stip. Tot ongeloof van velen...

Sterling schiet in de grond en krijgt hiervoor een penalty, als je tijd hebt moet je echt even kijken ????????#mcisha pic.twitter.com/lhpKqxfamo — Arnold Bruggink (@Brug17) 7 november 2018

Raheem Sterling now hitting such high levels at Man City that he can win penalties without being tripped or diving. Fair play — Dean Jones (@DeanJonesBR) 7 november 2018

GOAL: Man City 2-0 Shakhtar Donetsk



One for the referee to forget.



Raheem Sterling kicks the floor and a penalty is given.



Gabriel Jesus tucks it away.#MCISHA #bbcfootball https://t.co/dXX1kCi7ej pic.twitter.com/Y5PZ3kJjcs — BBC Sport (@BBCSport) 7 november 2018

City's second goal was a penalty, won after Raheem Sterling tripped himself up by kicking the turf.



It was an unreal decision by the referee, but it's one that will keep the Raheem Sterling Department at the Daily Mail busy at least. — Paddy Power (@paddypower) 7 november 2018

Sterling's leg tattoo shot itself. Only logical explanation. — Steven (@StevenMcinerney) 7 november 2018

PENALTY TO CITY! Sterling actually trips over but a penalty is given. — City Watch (@City_Watch) 7 november 2018

Roll on VAR and get rid of the useless lollipop men behind the goal. Laughable decision. Sterling stubs his toe as he runs through, trips over, nobody near, penalty awarded, Shakhtar half-laughing, half-furious. Crazy decision. Jesus scores from the spot. 2-0 #mcfc — Henry Winter (@henrywinter) 7 november 2018