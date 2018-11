Statistieken bewijzen: Harry Kane houdt van de Champions League en laat andere wereldtoppers poepje ruiken

Tottenham had het dinsdag héél moeilijk om PSV aan te kans te schuiven in de Champions League. De Spurs hadden twee late goals van Harry Kane nodig om met 2-1 te winnen van de Nederlandse kampioen.

De Engelse topspits zit dit seizoen al aan vier doelpunten in vier wedstrijden in de groepsfase van het kampioenenbal. Enkel Lionel Messi en Edin Dzeko doen voorlopig beter.

Kane heeft zich de voorbije jaren wel ontpopt tot een liefhebber van de Champions League. Hij maakte zijn debuut in het seizoen 2016/2017 en scoorde sindsdien dertien keer. En dat in amper veertien wedstrijden. Niemand deed ooit straffer. Ruud van Nistelrooy is de enige die enigszins in de buurt komt. De Nederlander had achttien wedstrijden nodig om dertien CL-goals te scoren.

Onder andere Messi, Cristiano Ronaldo en Thierry Henry deden er veel langer over: