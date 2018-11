Didier (25) stierf na stevig nachtje feesten in Antwerpen: “Moet elke taxichauffeur zijn dronken klanten eigenhandig in bed steken?”

Merksem / Schilde -

Didier Bartholomeus uit Schilde ging in de nacht van 25 op 26 september zijn verjaardag vieren in Antwerpen. De jongeman zette die avond de bloemetjes buiten in Café De Bonten Os en in Club Vaag op het Eilandje. Na middernacht - hij was volgens getuigen al behoorlijk onder invloed - trok hij naar The Villa, waar hij verder feestte.