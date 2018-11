Ronaldo scoort, maar Manchester United komt verrassend winnen in Turijn (met wat hulp van Fellaini)

Juventus nam het op de vierde speeldag in de groepsfase op tegen Manchester United. Cristiano Ronaldo kon in Engeland niet scoren tegen zijn ex-club, maar dat lukte wel voor eigen publiek. Spijtig genoeg voor CR7 ging de Oude Dame in het slot pijnlijk onderuit: 1-2.

Het was lang wachten op een doelpunt in Turijn. Juventus had de beste kansen, maar de paal (op een poging van Sami Khedira), de dwarsligger (op een krul van Paolo Dybala) en David De Gea (op een uithaal van Miralem Pjanic) voorkwamen een Italiaanse doelpunt.

Tot Leonardo Bonucci twintig minuten voor tijd Ronaldo een loopactie zag maken richting het doel van Man United. De centrale verdediger vond de Portugees met een sublieme pass en Ronaldo nam de bal in één keer op de slof. De Gea kon alleen maar kijken hoe de bal in doel verdween: 1-0. CR7 vierde zijn doelpunt ook uitbundig.

Foto: EPA-EFE

United kaapte in extremis echter de zege weg in Turijn. Vijf minuten voor tijd scoorde Juan Mata met een lepe vrije trap de 1-1. Niet veel later stond het zelfs 1-2. Marouane Fellaini verlengde een vrije trap van Ashley Young en via Bonucci en Alex Sandro verdween de bal in doel. Een gevleidde zege voor United.

Met die drie punten komen de Red Devils nu op een tweede plaats met 7 punten. Juventus gaat aan kop met 9 punten. Valencia telt er vijf, Young Boys telt er eentje.