Doemscenario: fusie tussen Al Qaeda en ISIS op til

Worden terreurorganisaties ISIS en Al Qaeda straks één? De baas van de Russische geheime dienst waarschuwde gisteren voor dat doem­scenario. “We krijgen verschillende signalen dat een mogelijke samensmelting op til is”, zegt Alexander Bortnikov. Jihad-expert Pieter Van Ostaeyen is sceptisch. “Hun ideeën liggen mijlenver uit elkaar.”

Samen staan we sterk. Volgens de FSB, de Russische geheime dienst, zouden ze bij de twee grootste terreurbewegingen tot dat inzicht aan het komen zijn. FSB-baas Alexander Bortnikov verklaarde gisteren tijdens een veiligheidstop dat Al Qaeda en Islamitische Staat (ISIS) mogelijk zouden samensmelten. “Een reeks signalen wijst op een toe­nadering”, zei hij.

Volgens de Russen gebruiken Al Qaeda en ISIS nu al dezelfde bronnen en kanalen om aan materiaal, technische middelen en geld te komen. “Het gaat vooral om illegale wapenhandel en diensten van ronselaars”, klonk het.

“We zien dit als een ernstige stap met mogelijk verschillende negatieve effecten”, zei Bortnikov. Hij weidde niet uit over wat die gevolgen zouden kunnen zijn, maar het spreekt voor zich dat een fusie de slagkracht van beide organisaties zou vergroten. “Een significante bedreiging voor de internationale veiligheid”, noemde veiligheidsadviseur Nikolai Patrushev het.

De voorbije jaren heeft de internationale gemeenschap – met de Verenigde Staten op kop – zich vooral geconcentreerd op ISIS in Irak en Syrië. Het gevolg is dat ISIS wel zware klappen kreeg, maar ook dat Al Qaeda zich in de luwte heeft kunnen hergroeperen.

Bruut geweld

Bij een samensmelting zou de cirkel rond zijn, want ISIS is in 2004 ontstaan als ‘Al Qaeda in Irak’. Al waren er van in het begin strubbelingen tussen beide groeperingen. In 2014 kwam het tot een definitieve breuk. Het resultaat van een machtsstrijd tussen beide, maar ook omdat Al Qaeda zich niet kon vinden in de stra­tegie van ISIS. “In Irak pleegden ISIS-aanhangers aanslagen tegen burgers, moskeeën en sjiieten”, zegt jihad-expert Pieter Van Ostaeyen. “Al-Zawahiri, de opvolger van Osama bin Laden, vaardigde in 2014 richtlijnen uit die de brutale strategie van ISIS duidelijk veroordeelden.”

De ideologische verschillen zijn volgens Van Ostaeyen ook vandaag nog groot. Hij gelooft dan ook niet sterk in een toenadering tussen beide. “Dat individuen van de ene groep naar de andere overlopen: tot daar aan toe”, zegt hij. “Maar in Jemen bijvoorbeeld is de vroegere verstandhouding nu ook geëscaleerd tot een open oorlog. En in Syrië zijn de voorbije dagen nog verschillende leden van ISIS geëxecuteerd door Al Qaeda. Dat zijn toch geen signalen die een samensmelting voorspellen.”