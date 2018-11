Colruyt gaat voor ‘neutrale’ Piet

Heeft Colruyt Zwarte Piet in de ban geslagen? Sommige lezers verslikten zich in hun koffie toen ze op een briefomslag van het bedrijf een foto zagen van een Sint en twee Zwarte Pieten die er nogal bleekjes uitzagen.

“De foto verwijst naar een Lekker Koken voor Kinderen-recept, waarbij we klanten inspireren om met hun kinderen aan de slag te gaan met marsepein”, zegt woordvoerder Hanne Poppe. “En ja, die marsepein is nu eenmaal ivoorkleurig. Maar wie er het recept op naleest, zal ook lezen: Geef de wangen van de Piet roetvegen met wat cacaopoeder. En dat zie je ook op de foto. We laten onze communicatie en beeldvorming in de winkel en in onze folders mee evolueren, waarbij we het beeld van de hoofdrolspelers zo neutraal mogelijk willen weergeven.”