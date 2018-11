De man die de koninklijke familie leert schilderen: “Mathilde heeft al model gespeeld voor Filip”

Koning Filip zoekt hem in het weekend op om samen een landschap te schilderen. Prinses ­Elisabeth viert verjaardagsfeestjes in zijn atelier. En koningin Paola volgt al 22 jaar les bij hem. Kunstschilder Pierre Chariot (89) is de – tot nog toe – onzichtbare man die onze koninklijke familie leert omgaan met verf en borstel. Voor het eerst praat hij daarover. “Elisabeth, die heeft een creatieve geest.”