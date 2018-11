Mourinho daagt Juventus-fans uit en krijgt het aan de stok met Bonucci: “Ik werd 90 minuten lang beledigd”

Manchester United ging verrassend met drie punten lopen na de confrontatie met Juventus in Turijn. De troepen van José Mourinho bogen in het slot een achterstand om in een 1-2-zege. Na afloop kon de Portugees het niet laten om de Juve-fans uit te dagen.

Mourinho bereikte ooit het summum met Internazionale, de grote rivaal van de Oude Dame, door de treble te winnen. Populair is de Portugees dus niet in Turijn en dat mocht hij horen tijdens de Champions League-wedstrijd. Maar nadat zijn team de zege wegkaapte, was het Mourinho die het laatste lachte.

“Op deze mooie dag in Italië heeft een deel van de fans mij en mijn familie 90 minuten lang beledigd”; aldus de Portugees. “Daarom heb ik een klein gebaar gemaakt, dat miljoenen Inter-fans wel leuk vonden. Ik heb veel respect voor Juventus en zijn manager, maar ik kwam hier enkel om mijn werk te doen. Ik wilde niemand beledigen, ik maakte alleen een gebaar omdat ik hen nog wat harder wilde horen schelden. Ik had het waarschijnlijk beter niet gedaan. Als ik rustig was gebleven, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan. Maar ik reageerde zo omdat mijn familie, ook mijn Inter-familie, beledigd werd.”

Het “gebaar” waarover Mourinho het had, is zijn hand tegen zijn oor. Om te polsen waar de luidruchtige thuisfans op dat moment zaten. Tot frustratie van de Juventus-supporters, maar ook van Leonardo Bonucci. Die sprak de Portugees samen met enkele ploegmaats aan op zijn gedrag, maar werd lopen gestuurd waarna Mourinho gewoon voortdeed.

