Geen handboeiengebaar bij goal voor papa in wording Sven Kums, maar: “Ook ik laat Bayat niet zomaar vallen”

Zijn zwangere vrouw Caroline reist mee naar Turkije. We hopen alleszins dat Sven Kums (30) drie wensen mag doen als hij over haar bolle buik wrijft. Ten eerste dat Anderlecht wint op Fenerbahçe, want alleen zo blijft de Europese droom overeind. Ten tweede dat hij fit raakt na zijn staartbeenblessure. En ten derde: dat hij eens beslissend is voor paars-wit.