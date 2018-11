Verliezen is geen optie voor Anderlecht, dat focus legt op viermansdefensie: “Gaan wellicht geen drie goals maken”

In tegenstelling tot de verplaatsing naar Trnava – toen deed hij het met een privéjet – stapte Marc Coucke gisteren samen met de Anderlecht-delegatie het vliegtuig op. Een uitschakeling na vier duels in een groep met Trnava, Zagreb en Fenerbahçe stond niet in zijn draaiboek, maar bij verlies in Turkije is het dus wel een feit. Dat zou ongezien én vernederend zijn, want dan beleeft Anderlecht één van zijn meest troosteloze Europese campagnes ooit.

“Tja, veel keuze hebben we niet meer, hé”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “We moeten 9 op 9 halen om nog te overwinteren. Het wordt niet makkelijk, maar we geven nog niet op. We gaan wellicht geen drie goals maken. Laten we dus eerst proberen de nul te houden.”

Dimata (knie) trainde gisteren niet en ook Makarenko (achillespees), Kums (staartbeen), Trebel (buikspieren) en Boeckx (verstuiking) sukkelen allemaal met pijntjes, maar op Boeckx na worden ze wellicht opgelapt.

Dit is de verwachte basiself van paars-wit:

Didillon; Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic; Kums, Makarenko; Gerkens, Trebel, Bakkali, Dimata