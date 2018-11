Na zijn blunders is Besiktas-doelman Loris Karius nog altijd mikpunt van spot: “Kahn blunderde ook eens”

Genk krijgt vanavond de meest bespotte voetballer van het afgelopen halfjaar op bezoek: Loris Karius (25), de blunderdoelman die na een dramatische Champions League-finale door Liverpool werd verbannen naar Besiktas. Zes maanden later zijn de tranen opgedroogd, maar klinkt het hoongelach nog steeds. In Turkije wordt Karius nog altijd niet gespaard.

“Jij lijkt dik. Werk extra!” En: “Ga terug naar huis, je bent een slechte doelman.” Of: “Wat steek je in hemelsnaam uit? Je bent lui.” Of nog: “Wie herinnert zich nog de finale van de Champions League ...