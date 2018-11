Standard-spelers zullen hun ogen uitkijken in Rusland: gloednieuw stadion is modern Colosseum

Dankzij de roebels van clubeigenaar en miljardair Sergey Galitsky – de man achter de grootste Russische supermarktketen Magnit – stond Krasnodar amper drie jaar na de oprichting in 2008 al in de subtop van de Russische Premier League. Niet veel later smeet Galitsky er nog wat geld tegenaan door een nieuw stadion uit de grond te stampen. Het resultaat is een imposante arena met plaats voor 35.000 toeschouwers.

Vanuit de lucht lijkt het stadion op een gigantisch oog met groene wimpers. Als je ervoor staat, doet het erg denken aan het Colosseum in Rome. Het antieke bouwwerk was de inspiratiebron voor de bouwplannen. Het paradepaardje van het stadion is de imposante videomuur, die zich boven de tribunes over de volledige omtrek van het stadion uitstrekt en die oplicht wanneer er een doelpunt gemaakt wordt.