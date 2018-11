Nieuwe domper voor de Rode Duivels: Mousa Dembélé zes weken out

Foto: Action Images via Reuters

Roberto Martinez kan volgende week geen beroep doen op Mousa Dembélé in de Nations League-duels tegen IJsland en Zwitserland. De middenvelder van Tottenham viel afgelopen weekend uit met een enkelblessure en staat zes weken aan de kant, zo blijkt nu.

Slecht nieuws voor de bondscoach, die in het middenveld ook al Kevin De Bruyne mist. Ook voor Dembélé komt het hoogst ongelegen dat hij pas tegen de kerstperiode weer op het veld wordt verwacht.

Einde contract

De 31-jarige Antwerpenaar is in juni einde contract bij Tottenham. Willen de Spurs nog geld vangen voor hem, dan dient hij in januari verkocht te worden.