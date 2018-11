CLUBNIEUWS. Bestuur AA Gent zit samen met fans, recupereert Club Brugge Schrijvers én Danjuma?

Anderlecht, Standard en Racing Genk spelen vandaag nog Europees, maar de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League komt al om de hoek kijken. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Bestuur zit samen met fans

Dinsdagavond vond een eerste overleg plaats tussen het Gentse clubbestuur en een afvaardiging van verschillende supportersgroeperingen. Zo werd duidelijk dat iedereen de noodzaak erkent om weer te streven naar een bruisende sfeer in de Ghelamco Arena. Tevens werd ook afgesproken om een werkgroep op te richten die verantwoordelijken van de diverse sfeergroeperingen zal verzamelen om op zeer korte termijn enkele concrete voorstellen uit te werken. (ssg)

CERCLE BRUGGE. “Te zware straf voor onze fans”

Bij monde van CEO Marc Vanmaele betreurt Cercle dat de strafmaat zwaar uitvalt voor de 23 fans, die betrokken waren bij de rellen na de finalematch tegen Beerschot op 10 maart. “Ik ken de dossiers niet, maar weet dat het geen ernstige feiten waren. Wie iets verkeerds deed, moet gestraft worden. Maar de strafmaat lijkt mij erg zwaar.” De beloften wonnen met 3-5 op Genk. Onder anderen Bongiovanni, Farias, Omolo, Hoggas en Appin speelden mee. (kv)

CLUB BRUGGE. Schrijvers en Danjuma fit voor Charleroi?

De euforie na Monaco maakte gisteren alweer plaats voor bittere ernst bij Club Brugge. Zaterdag volgt al een lastige verplaatsing naar Charleroi en Club kampt nog steeds met blessureleed in het aanvallende compartiment. Krepin Diatta moest in Monaco na enkele minuten gewisseld worden met een blessure aan de hamstring en is er zaterdag zeker niet bij. De Senegalees mist waarschijnlijk enkele wedstrijden, maar bij blauw-zwart willen ze nog geen exacte termijn op zijn onbeschikbaarheid plakken. Voor Siebe Schrijvers wordt Charleroi nipt. De aanvaller kampt met een blessure aan de heup en liet de Champions League-partij aan zich voorbijgaan. Morgen moet blijken of hij fit raakt.

Hetzelfde geldt voor Arnaut Danjuma, die nu al een tweetal weken out is. De Nederlander werkte in Brugge voort aan het herstel van zijn enkelblessure en hoopt op Charleroi. Dennis is nog even out met een scheurtje in de hamstring. (jve, bla)

GENK. Nog geen Trossard

Trossard trainde voor de tweede dag op rij met de groep. Zijn blessure is geheeld, maar omdat hij nog niet honderd procent bevrijd kan voetballen, zit hij nog niet in de selectie voor Besiktas. Clement kiest mogelijk weer voor de geijkte 4-3-3, op het middenveld is het in dat geval kiezen tussen Heynen en Berge. Clement trommelde de jonge verdediger Arthur Théate van de beloften op voor de woensdagtraining. Zo was de coach verzekerd van twee ploegen van elf. (mg)

KV KORTRIJK. Bijna iedereen fit

Bij KV Kortrijk is bijna iedereen weer fit. Elohim Rolland sukkelde dit weekend evenwel met een contractuur en Rougeaux werkt keihard aan zijn terugkeer. Van Loo hoopt op goed nieuws bij de volgende controle van zijn hart om zo hopelijk een nieuwe stap in het revalidatieproces te zetten. KV Kortrijk is ook op zoek naar de speler van de maand oktober, stemmen kan via de website. (gco)

KV OOSTENDE. Bjelica nog steeds out

Het ziet ernaar uit dat Bjelica (lies) ook niet fit raakt voor de trip naar Antwerp. Ook Marquet blijft sukkelen met zijn dijblessure en is twijfelachtig. Ndenbe (knie) en Jonckheere (enkel) revalideren verder. Milovic is geschorst en dus start Lombaerts mogelijk voor het eerst sinds de bekerpartij in Hoogstraten nog eens. De match op de Bosuil wordt geleid door Bram Van Driessche. Hij wordt bijgestaan door Yves De Neve en Mathias Hillaert. Vierde ref is Nathan Verboomen. (jve)

LOKEREN. Actie gratis tickets groot succes

De actie waarbij Lokeren gratis tickets uitdeelt aan supporters die met de supportersbus naar Zulte Waregem trekken, is een groot succes. Intussen reizen al ongeveer 500 fans met de bus richting het Regenboogstadion. “Daarmee wil ik in de eerste plaats de fans bedanken, maar ook de supporterclubs”, sprak voorzitter Roger Lambrecht. Supporters die nog geen ticket hebben, kunnen er nog steeds eentje kopen op het secretariaat of zaterdag aan de loketten. (whb)

STANDARD. Opletten voor Ari

Als Standard zijn kansen op Europese overwintering gaaf wil houden, kan het maar beter de Braziliaanse spits van Krasnodar in de mot houden. Ariclenes da Silva Ferreira – Ari voor de vrienden – verkeert in bloedvorm. In de laatste vier competitiewedstrijden scoorde hij vier keer en ook in de heenmatch op Sclessin trof hij raak. “Ik had toen zelfs vaker moeten scoren”, aldus de 32-jarige spits. “Vandaag zal het mij niet meer overkomen. Ik wil mijn ploeg absoluut de drie punten bezorgen.” (pivan)

STVV. Zonder Japanners in derby?

STVV heeft na de winterstage in Pinatar nog twee competitiewedstrijden in januari. Op 18 januari komt Genk op bezoek, een week later speelt STVV in Cercle. Voor beide duels is de kans reëel dat Brys niet op zijn Japanse sterren kan rekenen. Zij spelen de Asian Cup. De lappenmand van de Kanaries loopt leeg. Enkel Thallyson is nog out. Sekine revalideert in Japan. Koike hervatte met de beloften in Lokeren. Ook de voetblessure van Bezus lijkt verleden tijd. (gus)