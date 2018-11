Italiaanse mededingingsautoriteit vervolgt Ryanair en Wizz Air voor beleid handbagage

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft woensdag aangegeven dat ze lagekostenmaatschappijen Ryanair en Wizz Air gaat vervolgen omdat ze hun nieuw, omstreden beleid rond betalende handbagage niet hebben opgeschort. De mededingingsautoriteit had dat aan de Ierse en Hongaarse maatschappij gevraagd.

“De vraag van een supplement voor een essentieel element uit het contract van het luchttransport, handbagage, is een valse weergave van de reële prijs van een ticket en bemoeilijkt vergelijkingen van tarieven van verschillende maatschappijen, wat de consument in de war brengt”, zei de mededingingsautoriteit op 31 oktober.

Ryanair en Wizz Air beslisten om nog slechts een kleine tas toe te laten die onder de zetel kan geplaatst worden. Ook consumentenorganisaties gingen al in het verzet tegen de maatregel.

In ons land uitte Test-Aankoop scherpe kritiek op de nieuwe regel: “Het is illegaal om eenzijdig de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Dat gaat in tegen het consumentenrecht. Het probleem is hier echter dat het om een te klein bedrag gaat om gezamenlijke stappen te ondernemen. Dit is een zeer slinkse tactiek die Ryanair hier gebruikt.”