Jonge leraren zijn schoolmoe

Ondanks het lerarentekort, stokt het aantal jonge leerkrachten: in het basisonderwijs is er deze legislatuur een daling van bijna 13 procent, in het middelbaar bijna 16 procent. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van SP.A’er Steve Vandenberghe aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. De daling komt vooral door de werkonzekerheid, zegt Vandenberghe.

Minister Crevits wijst erop dat het totale lerarenkorps in het basisonderwijs in zeven jaar tijd gegroeid is met 10.000 leraren. In het secundair was dat 2.000 in zeven jaar tijd. De verhouding tussen jongere leerkrachten en oudere leerkrachten is wel gewijzigd, erkent Crevits. De reden is niet de werkonzekerheid, wel de afschaffing van het brugpensioen in 2012. “Leraren moeten langer werken en daardoor is er minder ruimte om nieuwe, jonge leerkrachten aan te werven.”

De minister benadrukt dat er de komende jaren bijzonder veel leraren nodig zijn. Ze wijst op allerlei genomen maatregelen die jongeren moeten enthousiasmeren voor de job, zoals een betere begeleiding van beginnende leraren. Vandenberghe noemt die maatregelen druppels op een hete plaat.