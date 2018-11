“Minder federale ambtenaren ziek in 2017”

Voor het eerst sinds 2012 is het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte bij federale ambtenaren afgenomen. Dat schrijft La Libre Belgique donderdag.

In 2017 werden er gemiddeld 6,15 op 100 werkdagen niet gewerkt wegens ziekte, blijkt uit de jaarlijkse studie van Medex, de instelling die instaat voor de controle van zieke ambtenaren. In vergelijking met 2016 gaat het om een daling met 1,13 procent. In andere sectoren was er een verhoging.

In 2017 waren er niet alleen minder zieke federale ambtenaren, 55.747 tegen 58.302 in 2016, maar ze waren ook minder vaak afwezig wegens ziekte (gemiddeld 2 keer per jaar, tegen 2,1 in 2016). Er waren ook minder langdurig zieken in 2017, ambtenaren die langer dan een jaar afwezig waren. Op dit moment ligt het langdurig absenteïsme lager dan in de privésector (0,96 procent).

In de federale administratie is vooral het absenteïsme van middellange termijn gestegen, van een maand tot een jaar. Dat is nu de grootste groep geworden.