Gezin krijgt panne in Australische outback en sterft, zoektocht naar 12-jarige jongen

In de woestijn in het noorden van Australië zijn de lichamen aangetroffen van twee jonge ouders en hun driejarige zoon, op enkele kilometers van hun wagen die in panne stond. De politie is nog op zoek naar een 12-jarige jongen, van wie vermoed wordt dat hij ook in de auto zat.

De lichamen van de 19-jarige vader en moeder zijn gevonden op een afgelegen weg, zo’n 1.000 kilometer ten zuiden van Darwin, in het uiterste noorden van Australië. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van hun overlijden, met name of er sprake was van oververhitting. Hun voertuig stond in panne, er waren nog resten van voedsel en drinkwater aanwezig. Ook wordt gezocht naar een vermiste 12-jarige jongen.

De vier werden voor het laatst afgelopen vrijdag gezien toen ze vertrokken uit het plaatsje Willowra. “Eén van de pistes die we onderzoeken is dat ze door het extreme weer hun voertuig hebben verlaten”, aldus politie-officier Shaun Gill aan de Australische zender ABC. “Eerst werd gedacht aan een auto-ongeval, maar dat wordt nu uitgesloten.”

In de regio was het de jongste dagen meer dan veertig graden Celsius. De voorbije weken waren er in het noorden van Australië ook al twee mensen omgekomen, heel waarschijnlijk als gevolg van de hitte.