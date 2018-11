Democraten zijn bezorgd om Rusland-onderzoek na ontslag van Sessions

Verschillende Democratische politici in de VS hebben hun bezorgdheid geuit over het onderzoek naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016, nu justitieminister Sessions zijn ontslag heeft aangeboden. Ze wijzen erop dat het boycotten van het onderzoek “een constitutionele crisis” zou kunnen veroorzaken.

Sessions wordt voorlopig vervangen door zijn stafchef Matthew G. Whitaker. Enkele Democraten wezen er al meteen op dat Whitaker commentaar geleverd heeft aan CNN en in het verleden ook een artikel schreef waarin hij verklaarde dat het onderzoek dat geleid wordt door speciaal aanklager Robert Mueller “te ver gaat” en geen betrekking zou mogen hebben op Trump of op diens familie.

Senator Chuck Schumer van de Democratische Partij waarschuwde dat als zou blijken dat het vertrek van Sessions de voorbode was van het beëindigen van het onderzoek, dit tot een “constitutionele crisis” zal leiden. “Ik hoop dat president Trump en diegenen naar wie hij luistert, zich hiervan onthouden”, aldus Schumer. Schumer riep Whitaker ook op om zich afzijdig te houden van het onderzoek, gezien zijn verklaringen uit het verleden.

Ook Eric Holder, die onder president Barack Obama nog minister van Justitie was, waarschuwde het Witte Huis om het onderzoek onder leiding van Mueller zijn gang te laten gaan. “Iedereen die probeert tussen te komen, of die Mueller hindert, moet verantwoording afleggen. Dat is een rode lijn.”