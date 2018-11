Chinese stad bant hond uit straatbeeld, behalve ’s nachts

Honden zijn traditioneel niet bepaald geliefde huisdieren in China, maar in het zuidwestelijke Wenshan hebben ze het helemaal gehad met de viervoeters. In die stad worden honden voortaan overdag volledig verboden in het straatbeeld.

Mao Zedong, de stichter van het communistische China, vond huisdieren (en vooral honden) een zaak voor de bourgeoisie. Decennia later gelden in sommige Chinese steden nog altijd strenge regels over het houden van honden. Zo maakte hoofdstad Peking van het stadscentrum een ‘no go-zone’ voor grote honden,

In Wenshan gaat men echter nog enkele stappen verder: honden worden voortaan volledig uit het straatbeeld gebannen van 7 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. Wie zijn hond wil uitlaten, moet dat voortaan dus ’s nachts doen. Naast het uitgangsverbod overdag is het ook verboden Pekkie of Scooby-Doo mee te nemen naar parken en winkel- of sportcentra. Voorts moeten de honden altijd aan een korte leiband, en mogen minderjarigen hen niet uitlaten.

In China sterven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks meer dan 2.000 mensen aan hondsdolheid, meestal na een hondenbeet.