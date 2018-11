Schietpartij in Californische bar: tientallen schoten, dader op de vlucht

De schietpartij begon rond 23.20 uur woensdagavond lokale tijd in de “Borderline Bar & Grill” in Thousand Oaks. De schutter opende het vuur met een semiautomatisch wapen en zou minstens dertig schoten gelost hebben. Volgens de lokale politie is er minstens één agent onder de gewonden.

Volgens ooggetuigen schoot de man eerst de buitenwipper neer, vervolgens gooide hij rookbommen in de bar om dan het vuur te openen in de bar. Hij loste minstens dertig schoten.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc